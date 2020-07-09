Из-за жаркого лета в городе вводится временное ограничение движения грузовых транспортных средств: таким образом надеются сберечь проложенные за последний год дороги.
В Уфе грузовикам запретили ездить по улицам днем
С девятого июля по 31 августа фурам и грузовикам, транспортирующим тяжеловесные грузы, нагрузки на оси которых превышают значения, установленные на территории России, запрещено ездить по улицам Уфы.
В течение этого периода движение большегрузов разрешается с 22:00 до 10:00 часов. Такое ограничение власти ввели в связи с тем, что температура в ближайшее время может подниматься выше 32 градусов, и большое давление может вызвать деформацию асфальта.
Кроме того, городские службы принимают меры по охлаждению поверхности дорог водой. Моечные машины работают в усиленном режиме.
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