В Уфе грузовикам запретили ездить по улицам днем

С девятого июля по 31 августа фурам и грузовикам, транспортирующим тяжеловесные грузы, нагрузки на оси которых превышают значения, установленные на территории России, запрещено ездить по улицам Уфы.

В течение этого периода движение большегрузов разрешается с 22:00 до 10:00 часов. Такое ограничение власти ввели в связи с тем, что температура в ближайшее время может подниматься выше 32 градусов, и большое давление может вызвать деформацию асфальта.

Кроме того, городские службы принимают меры по охлаждению поверхности дорог водой. Моечные машины работают в усиленном режиме.