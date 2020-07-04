В Уфе ограничат движение транспорта по одной из улиц

Как сообщает мэрия Уфы, в понедельник, шестого июля, начнется ремонт проезжей части на улице Российской.

До 15 сентября будут перекрывать участок от Уфимского шоссе до Южного проезда: четверть проезжей части на первом этапе и половину – в период проведения работ по укладке асфальта.

В это время изменится схема движения маршрутов общественного транспорта. Через данный участок проходят автобус №39, маршрутные такси №202, №222, №224 и №260, а также троллейбус №16.