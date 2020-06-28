Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 29 июня по пятое июля 2020 года.
С понедельника отключат воду в трех районах Уфы
29 июня
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 22.00:
Улица Амурская – дома 20, 26, 28, 30, 30к1, 32, 34, 36, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43а, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69.
Улица Чернышевского – дома 160, 162, 176, 178.
Улица Чапаева – дома 19/1, 21, 22, 24, 27, 29, 29а, 31, 33.
Улица Красноярская – дома 23, 25, 52, 52а.
Улица Крестьянская – дома 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 4, 6, 29, 31, 33, 33в, 33б, 35, 37, 41, 47.
Улица Новомостовая – дома 35а, 37, 37а, 39, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 66, 68.
Улица Мингажева – дома 66, 68.
Челябинский переулок – дома 1а, 1б, 1в, 2/1, 3, 3/1, 3/3, 5/1, 6, 6а, 8/1, 8, 9а, 9б, 10, 12, 13а, 13б, 14, 15, 16.
Улица Ветошникова – дома 63, 66.
2 июля
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Улица Черниковская – дома 55, 57, 59, 61, 63.
Улица Машиностроителей – дом 10.
Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 18.00:
Улица Свободы – дома 43, 45, 47/1, 47/2, 51, 51/1, 51/2, 53, 54, 55, 55/1, 55/2, 56, 57, 57/1, 58, 59/2, 60, 61, 61/1, 62, 63, 65а, 66, 70, 72, 78, 78а, 82/1, 82/4, 84, 86/2, 86/10.
Улица Вологодская – дома 134, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 143/1, 144, 144/1, 146.
Улица Димитрова – дома 242, 244, 246, 248.
Улица Кулибина – дома 30а, 32а, 46, 46/1.
Улица Попова – дома 5, 9.
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