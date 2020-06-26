Радий Хабиров показал новый уфимский индустриальный парк

«Это я довольный такой, потому что нахожусь в новом индустриальном парке, который мы построили за 11 месяцев.

А затем решили построить еще 50 тысяч квадратных метров, и 10 тысяч из них уже (!!!) забирают производственные предприятия... То есть через каких-то один-два месяца в этом красивом здании уже будут стоять станки и оборудование», – подписал Хабиров это фото.

Сейчас в Уфе и окрестностях действуют три основных индустриальных парка – «Уфимский» (на подъезде к микрорайону Шакша), «Зубово» (село Зубово) и «ПромЦентр» (улица Гвардейская, 55а).