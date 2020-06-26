На одной из улиц Уфы перекрыто движение транспорта

На улице Орджоникидзе начался ремонт дорожного полотна на проезжей части в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Движение всех видов транспорта будет закрыто до 8.00 29 июня на участке от Машиностроителей до Вологодской, в связи с чем изменится и схема движения общественного транспорта – так, как показано на изображении выше.

Через этот отрезок проходят маршруты автобусов №25, №25а, №35к, №69, №74, №110, №210, №212, №213, №215, №221, №225, №270, №272, №278 и №290, все они будут объезжать ремонтируемый участок по улице Интернациональной.