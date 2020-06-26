Перекрытие участка проезжей части в Калининском районе Уфы на несколько дней повлияет на движение автобусов сразу 16 маршрутов.
На одной из улиц Уфы перекрыто движение транспорта
На улице Орджоникидзе начался ремонт дорожного полотна на проезжей части в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Движение всех видов транспорта будет закрыто до 8.00 29 июня на участке от Машиностроителей до Вологодской, в связи с чем изменится и схема движения общественного транспорта – так, как показано на изображении выше.
Через этот отрезок проходят маршруты автобусов №25, №25а, №35к, №69, №74, №110, №210, №212, №213, №215, №221, №225, №270, №272, №278 и №290, все они будут объезжать ремонтируемый участок по улице Интернациональной.
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