Раньше композиция «Танцующие журавли» украшала фонтан перед Городским дворцом культуры. Ее отреставрировали и перенесли в сквер «Дубки», который расположен чуть дальше по улице Чудинова.
Фигуру «Танцующих журавлей» установили на новом месте
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ufacity.info
На восстановление композиции ушло больше года. Как сообщает агентство «Башинформ», сегодня, 25 июня, «Танцующие журавли» заняли место в центре плоского бассейна в сквере «Дубки», работы над которым уже близятся к завершению.
Вокруг фонтана будет прогулочная зона. В сквере уже оборудованы видеонаблюдение, освещение, спорткомлекс и детская площадка, планируют открыть кафе, обустроить велопарковки и территорию для выгула собак.
Официальное открытие зоны отдыха состоится в начале июля. Ранее предлагали дать скверу новое имя – «Журавли».
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