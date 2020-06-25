Фигуру «Танцующих журавлей» установили на новом месте

На восстановление композиции ушло больше года. Как сообщает агентство «Башинформ», сегодня, 25 июня, «Танцующие журавли» заняли место в центре плоского бассейна в сквере «Дубки», работы над которым уже близятся к завершению.

Вокруг фонтана будет прогулочная зона. В сквере уже оборудованы видеонаблюдение, освещение, спорткомлекс и детская площадка, планируют открыть кафе, обустроить велопарковки и территорию для выгула собак.

Официальное открытие зоны отдыха состоится в начале июля. Ранее предлагали дать скверу новое имя – «Журавли».