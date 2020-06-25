В Уфу доставили еще 50 новых автобусов

«О наших транспортных приоритетах я уже много раз рассказывал… А эта картинка с очередной партией новых автобусов – так, для хорошего настроения», – подписал Хабиров эти фото.

Судя по ним и по приложенному видео, в этой партии не менее 50 автобусов. Две недели назад глава Башкортостана сообщил о поставке аналогичной партии.

«Проблема многовекторная, работы – непочатый край. Но работу эту мы обязательно доведем до конца. А цель – очень понятная. Наша транспортная система станет лучшей в стране. PS.: А автобусы мы закупили наши родные – "Нефазовские"», – сообщил тогда Хабиров.