В центре Уфы закроют движение транспорта на нескольких улицах

В частности, движение транспорта будет закрыто полностью с 9.00 до 13.00 25 июня и с 13.00 до 17.00 26 июня на следующих участках:

– по улице Заки Валиди от Советской до Гафури;

– спуск на этнопарк «Ватан» (нижняя площадка);

– подъезд к отелю Hilton Garden.

На время действия ограничения движения на указанных участках изменится схема движения общественного транспорта.