25 и 26 июня в Кировском районе Уфы будут перекрывать улицы во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню медицинского работника.
В центре Уфы закроют движение транспорта на нескольких улицах
В частности, движение транспорта будет закрыто полностью с 9.00 до 13.00 25 июня и с 13.00 до 17.00 26 июня на следующих участках:
– по улице Заки Валиди от Советской до Гафури;
– спуск на этнопарк «Ватан» (нижняя площадка);
– подъезд к отелю Hilton Garden.
На время действия ограничения движения на указанных участках изменится схема движения общественного транспорта.
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