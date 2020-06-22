В Башкортостане откроют культурные учреждения и разрешат массовые мероприятия

«Мы практически все уже открываем, в том числе спортивные заведения, давайте посмотрим и по культурным учреждениям. Вы скажите мне, когда будете готовы, чтобы успеть провести все необходимые переговоры и согласовать все с Роспотребнадзором, и потихоньку тоже давайте открывать будем.

В Указ внесем изменения. Указ – это не какая-то данность, изменения в него будем вносить хоть три раза на дню, потому что он должен быть гибким и адаптироваться к текущей ситуации.

У нас 26 июня и 27 июня будут большие массовые мероприятия, и уж точно круг этих мероприятий более 50 человек. В нашем Указе до сих пор есть норма – 50 человек. Надо придумать иную юридическую формулировку, потому что количество массовых мероприятий сейчас будет увеличиваться.

24 июня, 26 и 27 июня будут мероприятия, и еще 30 июня – большой международный форум, где-то несколько сотен человек примет участие. Поэтому нам нужно понять, как сделать так, чтобы юридически все стыковалось.

Если будем культурные учреждения открывать, то надо определить, какие именно, и там все равно количество людей на встречах будет больше нынешней нормы», – сказал Радий Хабиров.