С понедельника отключат воду в пяти районах Уфы

22 июня

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Чапаева – дома 26, 28, 28а, 30, 37, 39, 41.

Улица Мичурина – дома 29, 41.

Улица Ветошникова – дом 95.

Улица Красноярская – дома 54, 56, 58.

Улица Крестьянская – дома 49, 49а, 51а, 51б.

Улица Айская – дома 3, 3а, 3б, 5, 5а.

Улица Чернышевского – дома 139, 141, 156, 164, 172, 174, 186, 186б, 186д, 186г, 188, 198, 196а, 198а, 155, 157, 161, 165, 169, 175, 175а, 175б.

Автомойка на пересечении Чернышевского и Айской.

22-23 июня

Ленинский район, горячая холодная вода, с 11.00 22 июня до 10.00 23 июня:

Улица Летчиков – дома 4, 4/1, 4/2, 4/4, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 6/1, 6/2, 6а, 8, 8/1, 8/2.

23 июня

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 20.00:

Улица Богдана Хмельницкого – дома 92, 92/1, 94.

23-24 июня

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 23 июня до 6.30 24 июня:

Улица Комсомольская – дома 24, 26, 26/1, 28.

24 июня

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 19.00:

Улица Гагарина – дома 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48, 48/1.

25 июня

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Улица Гвардейская – дома 58/1, 58/2, 58/5.

25 июня

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Улица Глухариная – дома 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.

Переулок Геофизиков – дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 8а,10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Улица Геофизиков – дома 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41.

25-26 июня

Кировский район, холодная вода, с 11.00 25 июня до 10.00 26 июня:

Улица Менделеева – дома 1/1, 21а, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.

Улица Карпинского – дома 1, 3, 2, 2а, 4, 4а, 4/5, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 9, 11.

Улица Белореченская – дома 1, 1/2, 2/1, 3а, 3в, 4, 4/1, 6, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Улица Коллективная – дома 3, 17, 17/1, 10, 10а.

Улица Пирогова – дома 4, 5, 6, 6/1, 7, 8а, 8б.