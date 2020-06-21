Движение транспорта по одной из главных улиц Уфы ограничили до конца июня

Как сообщает мэрия города, движение транспорта будет ограничено с 20 по 30 июня по крайней правой полосе по проспекту Октября на участке от Трамвайной до Чудинова (в сторону центра).

Также будет перекрыт участок Трамвайной от выезда с трамвайного депо до проспекта Октября. На этих участках ведутся ремонтные работы, движение ограничивается в целях безопасности.

На сегодняшний день в Уфе перекрыт также участок Комсомольской, и до середины осени будут поэтапно закрывать улицы Пушкина и Гафури, так что в ближайшее время ситуация на дорогах будет крайне напряженной.