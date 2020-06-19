Башкортостан вошел в пятерку лидеров по количеству штрафов в период пандемии

Правозащитная организация AGORA выпустила доклад «Россия: принуждение к карантину», в котором рассмотрен вопрос наказания за нарушение самоизоляции и масочного режима.

Всего на восьмое июня в республике было заведено 16 106 дел по «карантинным» статьям. В общем рейтинге Башкортостан на пятом месте, лидируют Татарстан (55 603), Краснодарский край (23 058), Дагестан (21 470) и Брянская область (19 083). Общая сумма назначенных штрафов в стране приближается к миллиарду рублей.

Для сравнения, в Москве и Московской области суммарно было выписано меньше штрафов, чем в Башкортостане, хотя заразившихся в 60 раз больше.

На сегодняшний день в республике сохраняются обязательный масочный режим и режим самоизоляции для людей старше 65 лет.