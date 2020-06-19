С конца марта в Башкортостане действовал режим обязательной самоизоляции. В республике по сей день продолжают массово выписываться штрафы за нарушение ограничений.
Башкортостан вошел в пятерку лидеров по количеству штрафов в период пандемии
Правозащитная организация AGORA выпустила доклад «Россия: принуждение к карантину», в котором рассмотрен вопрос наказания за нарушение самоизоляции и масочного режима.
Всего на восьмое июня в республике было заведено 16 106 дел по «карантинным» статьям. В общем рейтинге Башкортостан на пятом месте, лидируют Татарстан (55 603), Краснодарский край (23 058), Дагестан (21 470) и Брянская область (19 083). Общая сумма назначенных штрафов в стране приближается к миллиарду рублей.
Для сравнения, в Москве и Московской области суммарно было выписано меньше штрафов, чем в Башкортостане, хотя заразившихся в 60 раз больше.
На сегодняшний день в республике сохраняются обязательный масочный режим и режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
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