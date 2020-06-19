В Уфе ограничили движение транспорта сразу на нескольких улицах

Сегодня, 19 июня, до 19.00 будет ограничено движение транспорта на пересечении бульвара Хадии Давлетшиной и улицы Николая Дмитриева.

Кроме того, в ближайшее время перекроют целый ряд участков:

– до 21.00 часов 16 августа – участок вдоль административного здания по улице Пушкина, 42;

– с 21.00 20 июля до 21.00 16 августа – вся проезжая часть на участке от перекрестка улиц Пушкина и Гафури до административного здания по улице Пушкина, 42;

– с 21.00 27 июля до 21.00 девятого октября – две полосы на участке по улице Гафури от жилого дома №19 до жилого дома №21;

– с 21.00 16 августа до 21.00 девятого октября – две полосы на участке от пересечения Пушкина и Гафури до жилого дома №21 по Гафури.