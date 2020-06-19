В центре Уфы построят многоуровневый паркинг

Агентству «Башинформ» в мэрии сообщили о том, что новая парковка расположится в квартале, ограниченном улицами Ленина, Октябрьской Революции, Цюрупы и Пушкина. На данный момент проект находится на этапе согласований со службами города. Предполагается, что это будет многоуровневый паркинг на 1015 мест.

На площади будет установлен памятник Минигали Шаймуратову, а перед ним – свето-музыкальный «сухой» фонтан. Также планируют проложить небольшие скверы, в которых высадят новые деревья.

Улица Советская будет пешеходной, ее замостят натуральным камнем, заменят освещение и отремонтируют фасады зданий. Благоустройство охватит и ближайшие скверы (перед музыкальной школой №1 и перед БГПУ): в них обновят скамейки, урны и фонари.