В Уфе полностью закрыли движение транспорта по одной из улиц

В мае текущего года стартовали работы на всей протяженности улицы Сун-Ят-Сена – от Ветошникова до Менделеева. Сейчас рабочие приступают к укладке верхнего слоя асфальта.

В связи с этим с 6.00 сегодняшнего дня, 19 июня, до 24.00 21 июня 2020 года на данном участке будет закрыто движение всех видов транспорта, в том числе трамваев. Через эту улицу проходят маршруты №1, №16 и №18.

С 2019 года в республике стартовал проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого в течение года поэтапно обновляется дорожное полотно на самых проблемных и востребованных участках республики. Он завершится в 2024 году.