В Уфе появился велошеринг

Сейчас доступны пункты проката на остановках «Телецентр» и «Стадион имени Гастелло». 18 июня откроются пять точек парковки велосипедов, в будущем их количество планируют увеличить до 75.

Процесс подключения достаточно стандартный: скачать приложение, зарегистрироваться и привязать карту или пополнить баланс в приложении. Далее остается выбрать тариф: поминутный, суточный или месячный.

Все велосипеды одинаковой черно-серо-оранжевой расцветки, рамы с низкой посадкой, поэтому подходят для любого роста и пола. Перед рулем установлена корзина, скоростей и амортизаторов – нет.