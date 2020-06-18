Новая сеть проката велосипедов разместила первые точки в Уфе и в дальнейшем планирует охватить весь город.
В Уфе появился велошеринг
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vk.com/polinavish
Сейчас доступны пункты проката на остановках «Телецентр» и «Стадион имени Гастелло». 18 июня откроются пять точек парковки велосипедов, в будущем их количество планируют увеличить до 75.
Процесс подключения достаточно стандартный: скачать приложение, зарегистрироваться и привязать карту или пополнить баланс в приложении. Далее остается выбрать тариф: поминутный, суточный или месячный.
Все велосипеды одинаковой черно-серо-оранжевой расцветки, рамы с низкой посадкой, поэтому подходят для любого роста и пола. Перед рулем установлена корзина, скоростей и амортизаторов – нет.
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