В Башкортостане изменятся правила оформления недвижимости

Новые правила вступят в силу с 25 июня. Управление Росреестра по Башкортостану подключится к федеральной системе Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Так объединятся базы данных Государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП). Подразумевается, что это позволит быстрее оказывать услуги Росреестра.

С 25 июня оформить недвижимость в электронном виде можно будет только в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для этого вам понадобится подтвержденная учетная запись (как ее получить – мы писали тут). Через МФЦ недвижимость будет оформляться так же, как и раньше.