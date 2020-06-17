Людям, планирующим приобрести недвижимость, стоит учесть новые правила оформления, которые введут в ближайшее время в связи с оптимизацией работы Росреестра.
В Башкортостане изменятся правила оформления недвижимости
Новые правила вступят в силу с 25 июня. Управление Росреестра по Башкортостану подключится к федеральной системе Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).
Так объединятся базы данных Государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП). Подразумевается, что это позволит быстрее оказывать услуги Росреестра.
С 25 июня оформить недвижимость в электронном виде можно будет только в личном кабинете на портале «Госуслуги». Для этого вам понадобится подтвержденная учетная запись (как ее получить – мы писали тут). Через МФЦ недвижимость будет оформляться так же, как и раньше.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.