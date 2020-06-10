В связи с невозможностью проведения массовых мероприятий, власти Уфы запланировали создание полноценного автокинотеатра.
В Уфе построят кинотеатр под открытым небом
Об этом на странице в Facebook сообщила вице-мэр Уфы Алина Сулейманова:
«Мы работаем над открытием авто-кинотеатра в Уфе! Это наш ответ коронавирусу. Уфимское лето все равно состоится! Скоро открытие», – написала Сулейманова.
В качестве площадки для будущего автокинотеатра выбрана территория парка имени Мажита Гафури со стороны улицы Зорге. Она будет рассчитана на 54 автомобиля.
Раньше в Уфе функционировал автокиноклуб «Cinema Car», но с 2019 года он закрыт, так как организаторы не смогли найти подходящую площадку.
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