В Уфе построят кинотеатр под открытым небом

Об этом на странице в Facebook сообщила вице-мэр Уфы Алина Сулейманова:

«Мы работаем над открытием авто-кинотеатра в Уфе! Это наш ответ коронавирусу. Уфимское лето все равно состоится! Скоро открытие», – написала Сулейманова.

В качестве площадки для будущего автокинотеатра выбрана территория парка имени Мажита Гафури со стороны улицы Зорге. Она будет рассчитана на 54 автомобиля.

Раньше в Уфе функционировал автокиноклуб «Cinema Car», но с 2019 года он закрыт, так как организаторы не смогли найти подходящую площадку.