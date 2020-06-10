В Уфе появятся арт-дворик и памятник Довлатову

По итогам заседания принято решение реализовать проекты «Книжный арт-дворик» и «Встреча писателей».

Оба проекта вошли в шорт-лист Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след». Памятник, посвященный встрече Сергея Довлатова и Андрея Платонова, описанной Довлатовым в повести «Ремесло», расположится на улице Гоголя, напротив Башгосфилармонии, около дома, в котором жил писатель.

«Книжный арт-дворик» представляет собой территорию, прилегающую к жилому зданию и ограниченную по периметру другими строениями, местоположение еще не определено. Основными элементами арт-дворика станут изобразительные стрит-арты – граффити, рисунки, мурали, каллиграффия, предметные арт-объекты вроде литературных скамеек, информационных стендов мобильных библиотек, скульптурных композиций, также возможна культурно-познавательная текстовая информация. Цель проекта – пропаганда книги, чтения, литературы.