Россия уже планирует постепенное возобновление международных авиаперевозок, запрещенных в конце марта из-за пандемии Covid-19. В ближайшее время разрешение получат несколько аэропортов.
Стало известно, когда аэропорт Уфы откроется для международных рейсов
Список аэропортов, из которых на первом этапе можно будет улететь в другие страны, опубликован Роспотребнадзором.
Среди 27 городов есть и Уфа. Как ожидается, международные рейсы возобновятся с 15 июля, и скорее всего, на первом этапе это будут страны ЕврАзЭС и СНГ (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Молдавия).
При этом на борту самолета будут строго соблюдаться санитарные правила: масочный и температурный режимы, дистанция и дезинфекция поверхностей.
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