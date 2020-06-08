Стало известно, когда аэропорт Уфы откроется для международных рейсов

Список аэропортов, из которых на первом этапе можно будет улететь в другие страны, опубликован Роспотребнадзором.

Среди 27 городов есть и Уфа. Как ожидается, международные рейсы возобновятся с 15 июля, и скорее всего, на первом этапе это будут страны ЕврАзЭС и СНГ (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Молдавия).

При этом на борту самолета будут строго соблюдаться санитарные правила: масочный и температурный режимы, дистанция и дезинфекция поверхностей.