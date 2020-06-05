В Башкортостане зафиксирован рекордный прирост больных Covid-19 за сутки

Сегодня, пятого июня, в республике зафиксирован рекордный суточный прирост больных коронавирусом – 119 человек. Вчера Минздрав отчитался о 110 заразившихся за сутки.

Всего в Башкортостане 3 727 случаев заражения, из них 2 423 по-прежнему лечатся, в том числе около тысячи человек – в стационарах, 18 погибло. В России подтверждено 8 726 новых случаев коронавируса, общее количество заразившихся за все время приближается к отметке в полмиллиона – 449 834 человека.

Напомним, что глава республики Радий Хабиров ранее неоднократно заявлял, что в случае резкого роста заболеваемости в регионе придется вернуть режим обязательной самоизоляции и другие ограничения.