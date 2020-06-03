В Уфе перекрыли участок улицы и изменилась схема движения автобусов

Закрыли еще один участок улицы Комсомольской: на отрезке от Города Галле до 50 лет СССР будет перекрыта проезжая часть по четырем полосам с третьего июня до 24.00 часов первого сентября 2020 года.

На этом участке рабочие приступили к замене асфальта, временно изменится движение 202 маршрута автобусов – так, как показано на схеме выше.

На данный момент на Комсомольской полностью закрыт также участок от Бессонова до Города Галле. Движение на этом отрезке будет доступно не раньше шестого июля текущего года.