В этом году от жителей Уфы поступает очень много жалоб на обилие комаров. В Республиканском центре дезинфекции это объясняют естественным процессом развития популяции насекомых.
Парки и скверы Уфы будут обрабатывать от комаров
На сегодняшний день из 436 гектаров открытых территорий (парки и скверы) обработано 244 гектара, из 497 гектаров водоемов обработано 57 гектаров.
Распыляют средство, безопасное для жизни и здоровья людей и животных. Вся обработка в городе завершится до пятого июня 2020 года, если позволят погодные условия. Список территорий:
Парки
– Мемориальный;
– имени Ивана Якутова;
– «Волна»;
– Демского района;
– «Кашкадан»;
– «Нефтехимиков»;
– имени Мажита Гафури;
– «Первомайский»;
– имени Николая Гастелло;
– имени Михаила Калинина;
– Победы;
– имени Владимира Ленина (бывший Матросова);
– Непейцевский дендропарк;
– имени Лесоводов Башкортостана.
Сады
– имени Сергея Кирова;
– имени Салавата Юлаева;
– имени Сергея Аксакова.
Скверы
– «Зеленая Роща»;
– 8 марта;
– имени Владимира Маяковского;
– 50 лет СССР;
– ДК УЗЭМИК;
– перед Домом Правительства;
– имени Шагита Худайбердина;
– у кинотеатра «Победа»;
– у Монумента Дружбы;
– имени Феликса Дзержинского;
– у ТЦ «Башкортостан»;
– у УФИЦ РАН.
Другие зоны
– площадь имени Владимира Ленина;
– зона у памятника Салавату Юлаеву;
– посадка около ЗАГС (проспект Октября, 180).
Обработкой остальных территорий занимаются управляющие компании, частные объекты закреплены за собственниками или арендаторами.
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