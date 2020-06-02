Парки и скверы Уфы будут обрабатывать от комаров

На сегодняшний день из 436 гектаров открытых территорий (парки и скверы) обработано 244 гектара, из 497 гектаров водоемов обработано 57 гектаров.

Распыляют средство, безопасное для жизни и здоровья людей и животных. Вся обработка в городе завершится до пятого июня 2020 года, если позволят погодные условия. Список территорий:

Парки

– Мемориальный;

– имени Ивана Якутова;

– «Волна»;

– Демского района;

– «Кашкадан»;

– «Нефтехимиков»;

– имени Мажита Гафури;

– «Первомайский»;

– имени Николая Гастелло;

– имени Михаила Калинина;

– Победы;

– имени Владимира Ленина (бывший Матросова);

– Непейцевский дендропарк;

– имени Лесоводов Башкортостана.

Сады

– имени Сергея Кирова;

– имени Салавата Юлаева;

– имени Сергея Аксакова.

Скверы

– «Зеленая Роща»;

– 8 марта;

– имени Владимира Маяковского;

– 50 лет СССР;

– ДК УЗЭМИК;

– перед Домом Правительства;

– имени Шагита Худайбердина;

– у кинотеатра «Победа»;

– у Монумента Дружбы;

– имени Феликса Дзержинского;

– у ТЦ «Башкортостан»;

– у УФИЦ РАН.

Другие зоны

– площадь имени Владимира Ленина;

– зона у памятника Салавату Юлаеву;

– посадка около ЗАГС (проспект Октября, 180).

Обработкой остальных территорий занимаются управляющие компании, частные объекты закреплены за собственниками или арендаторами.