В ближайшее время в республике проведут индексацию тарифов за коммунальные услуги. Рассказываем о том, когда это случится и как изменятся суммы в квитанциях ЖКХ.
В Башкортостане изменятся тарифы на коммунальные услуги
Плановое изменение тарифов запланировано на первое июля 2020 года. Оно коснется услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и электроснабжению.
Стоимость всего набора коммунальных услуг повысится, но не более чем на 5,6%. Это будет первое повышение тарифов в 2020 году, на данный момент сохраняются суммы от декабря 2019 года.
Напомним, что до первого января 2021 года пени при неоплате коммунальных услуг не начисляются в связи с тяжелой ситуацией в стране из-за пандемии коронавируса. Также запрещено отключать доступ к коммунальным услугам.
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