В Башкортостане изменятся тарифы на коммунальные услуги

Плановое изменение тарифов запланировано на первое июля 2020 года. Оно коснется услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и электроснабжению.

Стоимость всего набора коммунальных услуг повысится, но не более чем на 5,6%. Это будет первое повышение тарифов в 2020 году, на данный момент сохраняются суммы от декабря 2019 года.

Напомним, что до первого января 2021 года пени при неоплате коммунальных услуг не начисляются в связи с тяжелой ситуацией в стране из-за пандемии коронавируса. Также запрещено отключать доступ к коммунальным услугам.