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В центре Уфы появится «Арка искусств»

В скором времени в Уфе откроется новый арт-объект, но о том, что именно из себя представляет задумка авторов, мы пока не знаем.

  • instagram.com/oleg_hbi

О начале работы сообщил известный уфимский стрит-арт-художник Олег Кайбышев:

«До середины июня арка на Ленина напротив McDonald's закрыта. Потому что в ней мы начали подготовительные работы для проекта "Арка искусств". Все подробности – позже», – написал Кайбышев в Instagram.

Олег Кайбышев – автор огромных портретов Юрия Гагарина, Михаила Ферина и Мусы Гареева, украшающих стены уфимских домов.

Павел Авдеев,
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