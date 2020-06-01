В скором времени в Уфе откроется новый арт-объект, но о том, что именно из себя представляет задумка авторов, мы пока не знаем.
В центре Уфы появится «Арка искусств»
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instagram.com/oleg_hbi
О начале работы сообщил известный уфимский стрит-арт-художник Олег Кайбышев:
«До середины июня арка на Ленина напротив McDonald's закрыта. Потому что в ней мы начали подготовительные работы для проекта "Арка искусств". Все подробности – позже», – написал Кайбышев в Instagram.
Олег Кайбышев – автор огромных портретов Юрия Гагарина, Михаила Ферина и Мусы Гареева, украшающих стены уфимских домов.
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