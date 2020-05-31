IQ-парк – это совместный проект Башкортостана и Фонда «Сколково». Он станет центром притяжения талантливой молодежи благодаря инструментам поддержки, коворкинг-зонам и различным программам.
В 2021 году в Уфе откроется IQ-парк
IQ-парк начнет работу уже через год – в мае 2021 года. Он расположится в пустующем офисном здании по улице Заки Валиди, 32А.
Площадь парка составит 36 квадратных километров, его резидентами станут высокотехнологичные компании, специализирующиеся на инновационных разработках для топливно-энергетического комплекса, в сфере информационных технологий и других перспективных отраслях.
В IQ-парке будут представлены различные сервисы для резидентов, способствующие развитию стартапов и реализации разработок.
Ожидается, что через пять лет там будет порядка 130 резидентов, они создадут около 1 700 новых высокопроизводительных рабочих мест, а выручка составит порядка пяти миллиардов рублей в год.
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