В частных клиниках Уфы появилась услуга тестирования на наличие в организме антител к коронавирусной инфекции. Объясняем, где можно сдать анализы, зачем это нужно и сколько это стоит.
Где в Уфе можно сдать тест на антитела к Covid-19?
Тестирование показывает, сталкивался ли человек с Covid-19. Эта болезнь может протекать бессимптомно или со слабо выраженными симптомами, но при этом человек все равно будет заразен для окружающих.
Анализы сдаются на два типа антител: IgM и IgG. IgM – высокая концентрация наблюдается в течение одной-четырех недель после начала болезни. Эти антитела показывают наличие острой формы заболевания. IgG – остаются в организме дольше, они показывают наличие долгосрочного иммунитета к заболеванию либо хронической болезни. Для полной диагностики лучше пройти оба тестирования.
Кровь сдается на голодный желудок или через три и более часов после приема пищи. При сдаче анализа на оба типа антител забор крови проводится один раз.
KDL
Стоимость: 1999 рублей (IgM и IgG) + 169 рублей забор крови.
Срок выполнения: 2 дня.
Адреса: Пархоменко, 104; Первомайская, 40; Правды, 12; Степана Кувыкина, 18; Гоголя, 63; Транспортная, 44; проспект Октября, 5/2, 65, 121; Бакалинская, 25; Первомайская, 18; Бикбая, 29а; Чернышевского, 101; Черниковская, 51.
Можно заказать услугу на дом бесплатно при заказе других анализов на сумму от 1500 рублей. Иначе приезд специалистов на дом оплачивается в зависимости от региона.
Телефон: +7 (347) 293 48 88.
«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека»
Стоимость: 740 рублей (только IgG) + 60 рублей забор крови.
Адрес: Степана Кувыкина, 94.
Телефоны: +7 (347) 255-18-57; +7 (347) 255-30-48.
Helix
Стоимость: 1600 рублей (только IgG) + 100 рублей забор крови.
Срок выполнения: 2 дня.
Адрес: Ленина, 156.
Можно заказать услугу на дом.
Телефоны: +7 (347) 224 22 77; 8 (800) 700 03 03.
Ситилаб – с июня
Стоимость: пока неизвестна.
Срок выполнения: 24 часа.
Адреса: Батырская, 12; Менделеева, 112; Жукова, 4/4; Дагестанская, 14; Первомайская, 45; Новая, 2а.
Можно заказать услугу на дом.
Телефон: 8 (800) 100-363-0.
Медис
Стоимость: 850 рублей (IgM или IgG) либо 1490 рублей (IgM и IgG) + 153 рубля забор крови.
Адреса: Аксакова, 56; Первомайская, 39; проспект Октября, 146; Гагарина, 36; Цюрупы, 44/2; Шафиева, 28; Машиностроителей, 21; Летчиков, 11; Ухтомского, 17; Кувыкина, 35; Революционная, 129; Типографская, 23.
Телефон: +7 (347) 216-22-33.
Гемотест
Стоимость: 950 (IgM или IgG) + 130 рублей забор крови.
Срок выполнения: 3 дня.
Адреса: Ленина, 43; проспект Октября, 712; Первомайская, 37.
Телефон: 8 (800) 550-13-13.
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