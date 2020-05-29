В Башкортостане создадут особую экономическую зону

«Алга» расположится в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Общая площадь участков особой экономической зоны (по два в каждом районе) составит 470 га. Из них более 200 га уже зарезервированы под проекты.

Там расположатся предприятия нефтехимии, приборостроения, пищевой промышленности. Намерения расположить там свои объекты уже подтвердили семь потенциальных резидентов, подписаны соглашения на 26 миллиардов рублей. Ведутся переговоры с еще 11 инвесторами на сумму порядка 40 миллиардов рублей.

Как ожидается, развитие особой экономической зоны будет способствовать повышению зарплат и уровня жизни в этих районах, создаст множество новых рабочих мест и будет играть большую роль в экономике всей республики. На развитие инфраструктуры в этой местности регион направит 6,3 миллиарда рублей.