Памятник Довлатову и Платонову расположат в центре Уфы

Эта встреча, скорее всего, вымышленная, описана Довлатовым в повести «Ремесло»: в 1941 году, когда ему было три недели от роду, мать везла его в коляске, и некий незнакомец подошел к ней и попросил ущипнуть ребенка.

Мать отказала ему, напомнив, что настоящие мужчины сражаются на передовой, а не пристают к людям со всякими глупостями, и человек, расстроившись, ушел. Позже Довлатов выяснил, что в это время в Уфе проживал Андрей Платонов, и предположил, что это наверняка был он.

Проект памятника, посвященного этой истории, вошел в шорт-лист всероссийского конкурса идей для новых городских достопримечательностей «Культурный след». Он расположится на улице Гоголя, напротив Башгосфилармонии, около дома, в котором жил Сергей Довлатов.