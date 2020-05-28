Глава Минздрава республики Максим Забелин рассказал о текущем запасе мест в больницах, зарезервированных на случай ухудшения ситуации по Covid-19.
Коечный фонд в Башкортостане занят менее чем на 50%
«У нас сейчас количество занятых мест вместе с пациентами, у которых подтверждена новая коронавирусная инфекция – 48% коек.
До первого июня проведем анализ с учетом ввода в эксплуатацию нового инфекционного центра в поселке Зубово Уфимского района. Там у нас тоже есть большой резерв, сейчас заканчивается отладка оборудования.
Поэтому, скорее всего, будем докладывать о перепрофилировании части коек в обычный формат работы, который был до апреля», – сообщил Забелин.
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