Коечный фонд в Башкортостане занят менее чем на 50%

«У нас сейчас количество занятых мест вместе с пациентами, у которых подтверждена новая коронавирусная инфекция – 48% коек.

До первого июня проведем анализ с учетом ввода в эксплуатацию нового инфекционного центра в поселке Зубово Уфимского района. Там у нас тоже есть большой резерв, сейчас заканчивается отладка оборудования.

Поэтому, скорее всего, будем докладывать о перепрофилировании части коек в обычный формат работы, который был до апреля», – сообщил Забелин.