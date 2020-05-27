В Уфе появится социальное такси

Проект стартует первого июля и будет финансироваться грантом Минтруда и главы Башкортостана на развитие гражданского общества.

Основная команда службы «Deafмобиль» – это три водителя, имеющие инвалидность по слуху, и диспетчер-переводчик русского жестового языка. Они будут бесплатно обслуживать выезды инвалидов I группы и детей-инвалидов с сопровождающими в пределах Уфы. Пассажиры социального такси бесплатно смогут воспользоваться его услугами 5 раз в месяц.

Диспетчер будет принимать заявки на обслуживание с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, а водители «Deafмобиля» будут выезжать по заказам ежедневно, без перерывов и выходных, с 7.00 до 22.00. Так как количество выездов ограничено, желательно записываться заранее.