В одном из районов Уфы завершено строительство современного детского сада. Учреждение уже готово к приему первых воспитанников.
В Уфе открылся новый современный детсад
Учреждение, рассчитанное на 260 детей, расположено в новом квартале «Дема-6», ограниченном улицами Грозненской, Альшеевской и переулком Баланово. Общая площадь – 3806 квадратных метров.
В корпусах есть музыкальный и спортивный залы, методический и медицинский кабинеты, пищеблок и прачечная. На территории детского сада обустроены площадки для игр и прогулок, установлены веранды и травмобезопасное оборудование.
В детсаду будут работать 24 педагога, инструктор по физической культуре, старший воспитатель, педагог-психолог, две медсестры и логопед, 12 младших воспитателей.
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