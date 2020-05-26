В Уфе открылся новый современный детсад

Учреждение, рассчитанное на 260 детей, расположено в новом квартале «Дема-6», ограниченном улицами Грозненской, Альшеевской и переулком Баланово. Общая площадь – 3806 квадратных метров.

В корпусах есть музыкальный и спортивный залы, методический и медицинский кабинеты, пищеблок и прачечная. На территории детского сада обустроены площадки для игр и прогулок, установлены веранды и травмобезопасное оборудование.

В детсаду будут работать 24 педагога, инструктор по физической культуре, старший воспитатель, педагог-психолог, две медсестры и логопед, 12 младших воспитателей.