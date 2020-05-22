Частный фонд выделил 5 миллионов рублей на борьбу с Covid-19 в Башкортостане

О сотрудничестве с Благотворительным фондом Геннадия Тимченко сообщила председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина. Помощь поступила в рамках договора с Общественным фондом развития Уфы, который она возглавляет.

Из выделенных пяти миллионов рублей большая часть – 4,2 миллиона – пойдет на обеспечение самоизоляции 150 медицинских работников, осуществляющих лечение больных коронавирусом, которые не имеют возможности самоизолироваться. Их поселят в одном из санаториев Башкортостана и оплатят трехразовое питание.

300 тысяч рублей выплатят 100 волонтерам, работавшим на передовой, и по 50 тысяч рублей получат 10 некоммерческих организаций, работавших с семьями в период самоизоляции.

Кроме того, после 26 мая от Фонда поступят 20 тысяч защитных комплектов для врачей.