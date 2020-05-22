Где в Уфе можно сдать использованные батарейки?

Акцию проводят компании «Дюраселл Раша» и ООО «Мегаполисресурс» совместно с торговой сетью «Лента» в 41 городе России в период с 11 мая по 11 октября 2020 года.

В каждом городе-участнике контейнер для сбора отработанных батареек и аккумуляторов всех видов устанавливается на неделю возле гипермаркетов «Лента». В Уфе такой контейнер будет установлен в период с первого по седьмое июня возле гипермаркета «Лента» по адресу улица Бельская, 70.

Все собранные в рамках экологической акции элементы питания направляются на заводы ГК «Мегаполисресурс» (Магнитогорск) и «НЭК» (Ярославль), полученные при переработке вещества используются повторно.