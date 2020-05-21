В Уфе ограничат движение транспорта по одной из улиц

Ограничение будет действовать с 06.00 часов до 15.00 часов 24 мая по улице Тукаева на участке от Советской до Зайнуллы Расулева.

Об этом сообщает сайт мэрии. Причины ограничения движения не уточняются, но на этом участке расположены Центральное духовное управление мусульман России и Первая уфимская Соборная мечеть, а 24 мая – день праздника Ураза-байрам, который в этом году пройдет онлайн.

Напомним, что в день Пасхи около главных храмов и церквей Уфы тоже ограничивалось движение транспорта, так как жителям запретили собираться массово из-за режима самоизоляции.