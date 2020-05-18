Три уфимских школы победили на конкурсе «Лидеры отрасли.РФ»

Всего в конкурсе «Лидеры Отрасли.РФ» приняли участие 51 004 организации, среди лауреатов-победителей три уфимских школы.

Это Детская музыкальная школа №1 имени Наримана Сабитова (Ленина, 18 и Менделеева, 7), общеобразовательная школа №71 (Дмитрия Донского, 87) и МБУ ДО Уфимская детская школа искусств (Нежинская, 5, Нежинская, 5а и Кольцевая, 49).

Также в списке победителей значатся детский сад «Акбузат» (деревня Шамонино, Российская, 98/1) и общеобразовательная школа села Красный Яр (Советская, 83) из Уфимского района.