Администрация Уфы обновила список детских садов, которые будут работать в понедельник. Среди них 93 муниципальных и 53 частных организаций.
Список детсадов, которые будут работать в Уфе 18 мая
Демский район:
– детсад № 73 (улица Генерала Кусимова, 17а);
– детсад № 75 (улица Островского, 18/2);
– детсад № 95 (улица Дагестанская, 14/2);
– детсад № 115 (улица Правды, 20/4);
– детсад № 116 (улица Левитана, 22/3, 18/2);
– частный детсад «Теремок» (улица Столярова, 4);
– частный детсад «Радуга детства» (улица Магистральная, 2/1);
– частный детсад «Непоседы» (улица Правды, 29);
– частный детсад «Софи» (улица Магистральная, 2/1).
Калининский район:
– детсад № 16 (улица Мушникова, 7/1);
– детсад № 45 (улица Победы, 2);
– детсад № 57 (улица Победы, 9, корпус 3);
– детсад № 58 (улица Транспортная, 40/2);
– детсад № 106 (улица Мушникова, 21а);
– детсад № 107 (улица Мушникова, 15/4);
– детсад № 109 (улица Тухвата Янаби, 69/2);
– детсад № 169 (улица Тухвата Янаби, 65/2);
– детсад № 174 (улица Интернациональная, 97);
– детсад № 220 (улица Черниковская, 65/1);
– детсад № 262 (улица Ферина, 22);
– детсад № 263 (улица Интернациональная, 181/4);
– детсад № 264 (улица Ферина, 22/2);
– детсад № 266 (улица Транспортная, 48/1);
– детсад № 267 (улица Ушакова, 64/2);
– детсад № 269 (улица Вологодская, 34/1);
– детсад № 270 (улица Кольцевая, 202/1);
– детсад № 272 (улица Сельская, 8а);
– детсад № 273 (улица Советов, 25);
– детсад № 274 (улица Мелеузовская, 25);
– детсад № 275 (улица Волгоградская, 12);
– детсад № 276 (улица Олимпийская, 2);
– детсад № 311, корпус 2 (Сосновская, 3/2);
– частный детсад «Волшебный улей» (улица Черниковская, 56);
– частный детсад «Счастливый Я» (улица Ферина, 1);
– частный детсад «Эвеленок» (улица Архитектурная, 2);
– частный детсад «Академия талантов» (улица Мушникова, 9/6);
– частный детсад «Медвежонок» (улица Тухвата Янаби, 22);
– частный детсад «Игроград» (улица Ферина, 31).
Кировский район:
– детсад № 3 (улица Степана Кувыкина, 33/1);
– детсад № 10 (улица Бехтерева, 16/1);
– детсад № 24 (улица Авроры, 29/1);
– детсад № 40 (улица Мажита Гафури, 4/1);
– детсад № 260 (улица Зайнуллы Расулева, 6/1);
– детсад № 292 (улица Авроры, 13);
– детсад № 317 (улица Кирова, 46/1);
– частный детсад «Детства планета» (улица Первопроходцев, 10/В);
– частный детсад «Радуга Уфа» (улица Бехтерева, 16);
– частный детсад «Teddy Bear» (улица Менделеева, 60а);
– частный детсад «Лидер Ленд» (улица Муксинова, 2/3);
– частный детсад «Ромашка» (улица Софьи Перовской 11-188);
– частный детсад «Умники и умницы-2» (улица Софьи Перовской 54, офис 8);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Менделеева, 9);
– частный детсад «Медвежонок» (улица Карла Маркса, 15/2);
– частный детсад «Добрые традиции» (улица Рабкоров, 2/1);
– частный детсад «Дуслык» (улица Загира Исмагилова, 1);
– частный детсад «Sun School» (улица Коммунистическая, 78);
– частный детсад «Top Kids» (улица Бакалинская, 19);
– частный детсад «Svit school» (улица Глухаринная, 14);
– частный детсад «Чича» (улица Бакалинская, 25);
– частный детсад «Либэри Бэби-сад» (улица Кувыкина, 5);
– частный детсад «Точка Роста» (улица Заки Валиди, 73).
Ленинский район:
– детсад № 8 (улица Аксакова, 57а);
– ЦО № 10 (улица Зенцова, 47);
– детсад № 25 (улица Лесозаводская, 1);
– детсад № 97 (улица Летчиков, 12 корпус 1);
– детсад № 138 (улица Революционная, 18/1);
– детсад № 158 (улица Ахметова, 287а);
– детсад № 255 (улица Красина, 13/2);
– детсад № 284 (улица Жуковского, 28);
– частный детсад «Лимпопо» (улица Мажита Гафури, 103а);
– частный детсад «СДС» (улица Петра Еремеева, 4);
– частный детсад «Бебби Ленд» (улица Летчиков, 9);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Гоголя, 63/1).
Октябрьский район:
– детсад № 32 (улица Гагарина, 36/3);
– детсад № 34 (улица Шафиева, 29/1);
– детсад № 37 (улица Хасанова, 27);
– детсад № 38 (улица Рихарда Зорге, 35, корус 2);
– детсад № 40 (улица Шафиева, 6/1);
– ЦО № 89 (проспект Октября, 60/2);
– ФМЛ № 93 (улица Российская, 86/2);
– детсад № 113 (проспект Октября, 108/1);
– детсад № 120 (Бульвар Молодежный, 7/1);
– детсад № 122 (улица Жукова, 4, корпус 3);
– детсад № 130 (улица Комсомольская, 138/1);
– детсад № 157 (улица 50 лет СССР, 42/2);
– детсад № 197 (проспект Октября, 74/1);
– детсад № 208 (улица Рихарда Зорге, 48/3);
– детсад № 218 (улица Шафиева, 24);
– детсад № 238 (улица Парковая, 6);
– детсад № 254 (улица Лесной проезд, 14/3);
– детсад № 259 (улица Менделеева, 217/1);
– детсад № 268 (улица Менделеева, 199/1);
– детсад № 291 (улица Менделеева, 199/2);
– детсад № 301 (улица Баязита Бикбая, 18/1);
– детсад № 308 (улица Баязита Бикбая, 30/1);
– детсад № 309 (улица Максима Рыльского, 14/2);
– детсад № 323 (улица Российская, 41/4);
– детсад № 325 (улица Максима Рыльского, 10/2);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Российская, 171/1);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Гагарина, 26/1);
– частный детсад «Медвежонок» (улица Набережная, 71);
– частный детсад «Страна Солнца» (улица Рихарда Зорге, 70/2);
– частный детсад «Клевер» (улица Набережная реки Уфы, 41/2);
– частный детсад «Буратино» (улица Рощинская, 47).
Орджоникидзевский район:
– детсад № 44 (улица Калинина, 6);
– детсад № 60 (проспект Октября, 190/3);
– детсад № 68 (улица Шота Руставелли, 27/4);
– детсад № 80 (улица Ульяновых, 47а);
– детсад № 164 (улица Мира, 20);
– детсад № 173 (улица Блюхера, 48);
– детсад № 182 (проспект Октября, 97/1);
– детсад № 217 (улица Богдана Хмельницкого, 126/1);
– детсад № 279 (улица Мира, 16);
– детсад № 296 (улица Богдана Хмельницкого, 135/1);
– детсад № 306 (улица Борисоглебская, 24/1);
– частный детсад «Игроград» (улица Горького, 54);
– частный детсад «Солнышко» (улица Ладыгина, 11);
– частный детсад «Класс!» (улица Российская, 15);
– частный детсад «Полосатый кот» (проспект Октября, 174/2);
– частный детсад «Funs Cool» (улица Адмирала Макарова, 20);
– частный детсад «Sun School» (проспект Октября, 107б);
– частный детсад «Веста» (улица Калинина, 7);
– частный детсад «Беби клуб» (проспект Октября, 107б);
– частный детсад «Медвежонок» (улица Блюхера, 3, корпус 8).
Советский район:
– детсад № 30 (улица Степана Халтурина, 47/1);
– детсад № 127 (улица Железняцкая, 35);
– детсад № 129 (улица Революционная, 90/2);
– детсад № 212 (улица Рихарда Зорге, 28/4);
– детсад № 214 (проспект Октября, 45/3);
– детсад № 234 (улица Рихарда Зорге, 40/3);
– детсад № 244 (улица Красноводская, 11);
– детсад № 251 (улица Степана Злобина, 42/2);
– детсад № 281 (улица Ленина, 148/1);
– детсад № 326 (улица Губайдуллина, 29);
– частный детсад «Яблочко» (улица Цюрупы, 130);
– частный детсад «Педагогика сердца» (переулок Пархоменко, 7);
– частный детсад «Солнечный круг» (переулок Пархоменко, 7);
– частный детсад «Алиса» (улица Достоевского, 139/1);
– частный детсад «Зеленая рощица» (улица Менделеева, 150/5);
– частный детсад «Умный детский сад» (улица Бакалинская, 64/2);
– частный детсад «Бэби-клуб» (улица Джалиля Киекбаева, 4);
– частный детсад «Альфа» (улица Мингажева, 125/1).
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