Администрация Уфы обновила список детских садов, которые будут работать в среду. Среди них 43 муниципальных и 41 частная организация.
Список детсадов, которые будут работать в Уфе 14 мая
Демский район:
– детсад № 73 (улица Генерала Кусимова, 17а);
– детсад № 75 (улица Островского, 18/2);
– детсад № 95 (улица Дагестанская, 14/2,);
– детсад № 116 (улица Левитана, 22/3, 18/2);
– частный детсад «Теремок» (улица Столярова, 4);
– частный детсад «Радуга детства» (улица Магистральная, 2/1);
– частный детсад «Непоседы» (улица Правды, 29);
– частный детсад «Софи» (улица Магистральная, 2/1).
Калининский район:
– детсад № 16 (улица Мушникова, 7/1);
– детсад № 45 (улица Победы, 2);
– детсад № 57 (улица Победы, 9, корпус 3);
– детсад № 58 (улица Транспортная, 40/2);
– детсад № 169 (улица Тухвата Янаби, 65/2);
– детсад № 220 (улица Черниковская, 65/1);
– детсад № 263 (улица Интернациональная, 181/4);
– детсад № 272 (улица Сельская, 8а);
– детсад № 275 (улица Волгоградская, 12);
– детсад № 311 (улица Вологодская, 19/3);
– детсад № 316 (улица Транспортная, 28/3);
– частный детсад «Волшебный улей» (улица Черниковская, 56);
– частный детсад «Счастливый Я» (улица Ферина, 1);
– частный детсад «Эвеленок» (улица Архитектурная, 2);
– частный детсад «Академия талантов» (улица Мушникова, 9/6);
– частный детсад «Медвежонок» (улица Тухвата Янаби, 22);
– частный детсад «Игроград» (улица Ферина, 31).
Кировский район:
– детсад № 3 (улица Степана Кувыкина, 33/1);
– детсад № 10 (улица Бехтерева, 16/1);
– детсад № 24 (улица Авроры, 29/1);
– детсад № 260 (улица Зайнуллы Расулева, 6/1);
– частный детсад «Детства планета» (улица Первопроходцев, 10/В);
– частный детсад «Радуга Уфа» (улица Бехтерева, 16);
– частный детсад «Teddy Bear» (улица Менделеева, 60а);
– частный детсад «Лидер Ленд» (улица Муксинова, 2/3);
– частный детсад «Ромашка» (улица Софьи Перовской 11-188);
– частный детсад «Умники и умницы-2» (улица Софьи Перовской 54, офис 8);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Менделеева, 9);
– частный детсад «Медвежонок» (улица Карла Маркса, 15/2);
– частный детсад «Добрые традиции» (улица Рабкоров, 2/1);
– частный детсад «Дуслык» (улица Загира Исмагилова, 1);
– частный детсад «Sun School» (улица Коммунистическая, 78);
– частный детсад «Top Kids» (улица Бакалинская, 19);
– частный детсад «Svit school» (улица Глухаринная, 14).
Ленинский район:
– детсад № 8 (улица Аксакова, 57а);
– детсад № 25 (улица Лесозаводская, 1);
– детсад № 138 (улица Революционная, 18, корпус 1);
– детсад № 255 (улица Красина, 13/2);
– детсад № 284 (улица Жуковского, 28);
– частный детсад «Лимпопо» (улица Мажита Гафури, 103а);
– частный детсад «СДС» (улица Петра Еремеева, 4);
– частный детсад «Бебби Ленд» (улица Летчиков, 9);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Гоголя, 63/1).
Октябрьский район:
– детсад № 89 (проспект Октября, 60/2);
– детсад № 113 (проспект Октября, 108/1);
– детсад № 122 (улица Жукова, 4, корпус 3);
– детсад № 157 (улица 50 лет СССР, 42/2);
– детсад № 218 (улица Шафиева, 24);
– детсад № 259 (улица Менделеева, 217/1);
– детсад № 308 (улица Баязита Бикбая, 30/1);
– детсад № 309 (улица Максима Рыльского, 14/2);
– детсад № 325 (улица Максима Рыльского, 10/2);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Российская, 171/1);
– частный детсад «Супермалыш» (улица Гагарина, 26/1);
– частный детсад «Медвежонок» (улица Набережная, 71).
Орджоникидзевский район:
– детсад № 60 (проспект Октября, 190/3);
– детсад № 68 (улица Шота Руставелли, 27/4);
– детсад № 217 (улица Богдана Хмельницкого, 126/1);
– детсад № 279 (улица Мира, 16);
– детсад № 306 (улица Борисоглебская, 24/1);
– частный детсад «Игроград» (улица Горького, 54);
– частный детсад «Солнышко» (улица Ладыгина, 11);
– частный детсад «Класс!» (улица Российская, 15);
– частный детсад «Полосатый кот» (проспект Октября, 174/2);
– частный детсад «Funs Cool» (улица Адмирала Макарова, 20);
– частный детсад «Sun School» (проспект Октября, 107б);
– частный детсад «Веста» (улица Калинина, 7);
– частный детсад «Медвежонок» (улица Блюхера, 3, корпус 8).
Советский район:
– детсад № 127 (улица Железняцкая, 35);
– детсад № 129 (улица Революционная, 90/2);
– детсад № 214 (проспект Октября, 45/3);
– детсад № 234 (улица Рихарда Зорге, 40/3);
– детсад № 244 (улица Красноводская, 11).
– частный детсад «Яблочко» (улица Цюрупы, 130);
– частный детсад «Педагогика сердца» (переулок Пархоменко, 7);
– частный детсад «Солнечный круг» (переулок Пархоменко, 7).
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