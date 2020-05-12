В связи с ослаблением режима повышенной готовности в Башкортостане меняется и расписание движения городского транспорта.
В Уфе изменится график работы общественного транспорта
Со среды, 13 мая, в Уфе общественный транспорт, включая маршрутки, трамваи и троллейбусы, будет работать по обычному расписанию – с 6.00 до 24.00.
Во время действия режима повышенной готовности городской транспорт в республике ходил по графику выходного дня, количество единиц транспорта на маршрутах было уменьшено вдвое.
С 12 мая в Башкортостане начался первый этап снятия ограничений по коронавирусу: людям разрешили гулять и работать без справок, открываются непродовольственные магазины.
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