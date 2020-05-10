Когда в Башкортостане откроются магазины одежды и обуви?

Магазины одежды и обуви, в которых площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров, смогут открыться уже на первом этапе снятия ограничений.

Когда именно стартует первый этап в Башкортостане – зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. 12 мая глава республики выступит с заявлением и расскажет о принятых решениях.

Ранее было объявлено о том, что ограничения будут сниматься в три этапа: на первом разрешат заниматься физкультурой и спортом на улице, а также можно будет гулять, соблюдая при этом социальную дистанцию. Кроме того, заработают «небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг».

На втором этапе откроются предприятия торговли большей площади и отдельные образовательные организации. На третьем этапе возобновят работу предприятия торговли и сферы услуг, а также предприятия общественного питания, образовательные учреждения, гостиницы. Россияне также смогут гулять в парках и скверах.