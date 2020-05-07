Роспотребнадзор представил рейтинг регионов, в которых было проведено больше всего обследований на коронавирусную инфекцию нового типа.
Башкортостан вошел в топ-10 регионов по количеству проведенных тестов на Covid-19
В топ-15 республика заняла седьмое место. Полный рейтинг:
1. Москва – 1 225 123;
2. Санкт-Петербург – 324 613;
3. Московская область – 301 729;
4. Свердловская область – 125 084;
5. Нижегородская область – 110 588;
6. Краснодарский край – 106 558;
7. Республика Башкортостан – 96 890;
8. Красноярский край – 93 261;
9. Тюменская область – 79 845;
10. Челябинская область – 78 705;
11. Ставропольский край – 65 432;
12. Республика Татарстан – 64 730;
13. Кировская область – 60 970;
14. Ленинградская область – 60 402;
15. Самарская область – 60 363.
Стоит отметить, что в другом рейтинге – по количеству проверок на сто тысяч населения – Башкортостан не вошел в топ-15.
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