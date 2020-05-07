Башкортостан вошел в топ-10 регионов по количеству проведенных тестов на Covid-19

В топ-15 республика заняла седьмое место. Полный рейтинг:

1. Москва – 1 225 123;

2. Санкт-Петербург – 324 613;

3. Московская область – 301 729;

4. Свердловская область – 125 084;

5. Нижегородская область – 110 588;

6. Краснодарский край – 106 558;

7. Республика Башкортостан – 96 890;

8. Красноярский край – 93 261;

9. Тюменская область – 79 845;

10. Челябинская область – 78 705;

11. Ставропольский край – 65 432;

12. Республика Татарстан – 64 730;

13. Кировская область – 60 970;

14. Ленинградская область – 60 402;

15. Самарская область – 60 363.

Стоит отметить, что в другом рейтинге – по количеству проверок на сто тысяч населения – Башкортостан не вошел в топ-15.