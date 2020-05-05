На дороге Уфа-Аэропорт появилась новая достопримечательность: конструкция с символикой Победы и неоновой подсветкой.
При въезде в Уфу установили световую композицию, посвященную 75-летию Победы
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ufacity.info
Праздничная композиция расположилась между надземным пешеходным переходом и остановкой общественного транспорта «Школьная» по направлению в город и дополнила существующий комплекс световых букв «Уфа».
Конструкция выполнена из металла, высота – до шести метров, длина – девять метров. Неоновая подсветка работает с 21.30 и до 5.10.
Также обновлен дизайн подсветки букв «Уфа» и «Өфө»: теперь на них тоже размещена символика 75-летия Победы.
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