При въезде в Уфу установили световую композицию, посвященную 75-летию Победы

Праздничная композиция расположилась между надземным пешеходным переходом и остановкой общественного транспорта «Школьная» по направлению в город и дополнила существующий комплекс световых букв «Уфа».

Конструкция выполнена из металла, высота – до шести метров, длина – девять метров. Неоновая подсветка работает с 21.30 и до 5.10.

Также обновлен дизайн подсветки букв «Уфа» и «Өфө»: теперь на них тоже размещена символика 75-летия Победы.