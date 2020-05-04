Список улиц Уфы, которые будут дезинфицировать в ночь на вторник

Дезинфекция будет проводиться с 21.00 часов 4 мая и до 6.00 часов 5 мая на следующих улицах:

50 лет СССР, Менделеева, Сипайловская, Жукова, Юрия Гагарина, Баязита Бикбая, Чудская, Уфимское шоссе, Трамвайная, Невского, Кольцевая, Вологодская, Индустриальное шоссе, Седова, Маршала Жукова, Степана Злобина, Губайдуллина, Авроры, Батырская, Степана Кувыкина, Рабкоров, Софьи Перовской, Армавирская, Зайнаб Биишевой, Сочинская, Правды, Новороссийская, Магистральная, Дагестанская, Рашита Нигмати, Мечтателей, Таллинская, Левитана, Новороссийская, Ухтомского, Летчиков, Ахметова, проспект Дружбы народов. Также колонна обработает территорию микрорайона «Яркий».

Во время проезда конвоя движение транспорта будет ограничено. Мэрия просит жителей первых и вторых этажей этих улиц закрыть на ночь окна, чтобы в квартиры не проник запах. Обработка проводится лицензированным средством «Этоксамин», оно считается безопасным для людей и животных.

Вопросы можно задать по телефону ИДЦ Уфы: 8 (347) 277-09-11 либо в колл-центр Администрации Уфы: 8-800-250-56-04.