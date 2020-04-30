Когда в Башкортостане начнут работу все предприятия?

По словам Радия Хабирова, все предприятия Башкортостана, включая те, деятельность которых сейчас запрещена из-за пандемии коронавируса, смогут вернуться к работе в обычном режиме ориентировочно первого июня 2020 года.

При этом глава республики подчеркнул, что если ситуация в ближайшее время изменится в лучшую сторону, то полный запуск работы организаций во всех отраслях может начаться и раньше.

К 12 мая в правительстве рассмотрят дальнейшие шаги по поддержке предприятий Башкортостана. При определении мер будут опираться на рекомендации федерального центра.