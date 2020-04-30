Названа предварительная дата возвращения к работе всех отраслей экономики республики с учетом текущих прогнозов по темпам распространения эпидемии Covid-19.
Когда в Башкортостане начнут работу все предприятия?
По словам Радия Хабирова, все предприятия Башкортостана, включая те, деятельность которых сейчас запрещена из-за пандемии коронавируса, смогут вернуться к работе в обычном режиме ориентировочно первого июня 2020 года.
При этом глава республики подчеркнул, что если ситуация в ближайшее время изменится в лучшую сторону, то полный запуск работы организаций во всех отраслях может начаться и раньше.
К 12 мая в правительстве рассмотрят дальнейшие шаги по поддержке предприятий Башкортостана. При определении мер будут опираться на рекомендации федерального центра.
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