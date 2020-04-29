В Уфе временно ограничат движение транспорта по одной из улиц

С первого по 17 мая 2020 года ограничат движение транспорта по трем полосам проезжей части улицы Энтузиастов на пересечении Энтузиастов и Рудольфа Нуреева.

Ограничения связаны с проведением работ по подключению ливневой канализации к существующему коллектору по улице Энтузиастов. Проехать можно будет по двум полосам Энтузиастов, одну полосу поделят на два направления.

Улицу Рудольфа Нуреева в Уфе частично проложили в прошлом году, в этом году работы продолжаются и завершатся во втором квартале. Будут обустроены тротуары и велодорожки, вдоль проезжей части высадят деревья.