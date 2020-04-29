График работы поликлиник, больниц и травмпунктов в майские праздники

График работы поликлиник:

– 1, 3, 5 и 10 мая – выходные дни;

– 2, 4, 9, 11 мая – по субботнему графику: поликлиники и поликлинические подразделения – с 08.00 до 16.00, неотложная служба – с 08.00 до 15.00;

– 6, 7, 8 мая – по графику рабочего дня.

Стационары в праздничные дни будут работать круглосуточно; травмпункты, бригады скорой помощи и дежурные службы – в усиленном режиме.