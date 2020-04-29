Министерство здравоохранения Башкортостана опубликовало график работы медучреждений с первого по 11 мая 2020 года.
График работы поликлиник, больниц и травмпунктов в майские праздники
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unsplash.com/@anikolleshi
График работы поликлиник:
– 1, 3, 5 и 10 мая – выходные дни;
– 2, 4, 9, 11 мая – по субботнему графику: поликлиники и поликлинические подразделения – с 08.00 до 16.00, неотложная служба – с 08.00 до 15.00;
– 6, 7, 8 мая – по графику рабочего дня.
Стационары в праздничные дни будут работать круглосуточно; травмпункты, бригады скорой помощи и дежурные службы – в усиленном режиме.
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