Стало известно, когда достроят новую инфекционную больницу в Уфе

Как сообщил первый вице-премьер Правительства Башкортостана Андрей Назаров, больницу введут в строй до 25 мая.

Назаров отметил, что при работе учитывался опыт китайских специалистов. Общежитие для медицинских работников возвели всего за две недели, но сама больница рассчитана на несколько десятков лет эксплуатации, поэтому «к строительству подошли основательно».

Ожидается, что инфекционный центр сможет принимать до 470 пациентов при пиковой нагрузке. Настолько крупный проект в короткие сроки в Башкортостане строят впервые.