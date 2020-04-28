Вакцину от коронавируса будут производить в Башкортостане

О задействовании лабораторий республики на международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» рассказал заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Андрей Назаров.

По словам Назарова, работа в этом направлении уже ведется и финансируется из бюджета республики. Также он добавил, что на базе БГМУ создадут многопрофильную онлайн-клинику мирового уровня.

На сегодняшний день в Башкортостане выявлен 631 случай заражения коронавирусной инфекцией (+61 за сутки), 80 человек выздоровело, 14 умерло.