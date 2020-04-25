В Уфе на две недели полностью перекрыли одну из улиц

Четыре полосы улицы Комсомольской на участке от Бессонова до бульвара Хадии Давлетшиной будут закрыты в Уфе с сегодняшнего дня, 25 апреля, до 24.00 часов 11 мая 2020 года в связи с реконструкцией.

Работы на Комсомольской в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались в прошлом году и завершатся в 2021.

Участок от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума по итогам реконструкции станет «дублером» проспекта Октября. Четырехполосное движение расширят до шестиполосного. По словам строителей, пропускная способность дороги увеличится как минимум в полтора раза.