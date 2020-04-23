В Уфе ограничат движение транспорта по одной из улиц

С сегодняшнего дня, 24 апреля, подрядная организация приступает к ремонту улицы Рыбакова на участке от Калинина и до Кольцевой. Планируется замена бордюров, разметки и асфальта на проезжей части и тротуарах, обустройство парковочных мест и технической полосы.

Работы завершатся не позднее 31 июля 2020 года. При подготовке к замене асфальта перекроют половину проезжей части, а в период основных работ участок закроют полностью.

Также организация начала ремонт одного из масштабных объектов этого сезона – автомобильной дороги Уфа-Нагаево на участке от улицы Бородинской до автодороги М-5. Его обновят до 31 августа 2021 года.